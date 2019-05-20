И смех, и грех: мужчина пожаловался в НЦБК на собственную жену

На горячую линию НЦБК поступил необычный звонок. Мужчина пожаловался на то, что жена не хочет угощать его пивом в собственном баре.

Разгневанный мужчина заявил, что его супруга работает нелегально. Около 20 лет назад они вместе открыли кафе, а сейчас она отказывается даже угостить его пивом.

Мужчина: Я хочу, чтобы вы пришли и наказали ее, потому что она работает незаконно!

Офицер: У вас есть доказательства этого?

Мужчина: А как же! Я её муж! Мы вместе открыли бар 20 лет назад, а сейчас она отказывается угощать меня пивом!

Офицер: Как вы работали на протяжении этих 20 лет?

Мужчина: Как как? Также, как и сейчас!

Офицер: То есть нелегально?

Мужчина: Выходит, что да... Но у меня сейчас нет ничего общего с эти баром! Просто она делает неправильно. Получается, что я должен платить за сигареты и пиво в собственном баре?

Офицер: Если вы не ведете бизнес вместе, значит...

Мужчина: Что значит мы не ведем бизнес вместе? Мы живет в одном доме!

Офицер: У вас есть дети?

Мужчина: А как же! Трое! Но они черти, поддерживают мать!

Офицер: Хорошо, дайте нам адрес, мы проведет расследование и привлечем к ответственности виновных.

Мужчина: К ответственности? Вы закроете бар? Нееет! Я просто хочу бесплатно получать пиво и сигареты. Я не хочу, чтобы закрывали бар!

Офицер: Вам нужно время на размышление?

Мужчина: Дайте мне время еще подумать. Если они продолжат меня нервировать, я дам вам наш адрес.