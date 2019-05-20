Санаторный отдых становится популярным не только у пожилых людей. По данным туристических агентств, за последние два года увлечение спа-туризмом среди молодежи выросло на 40%.
29-летний Андрей Тудосан впервые съездил в санаторий в Слэник Молдова. У молодого человека проблемы с легкими.
"Принял несколько ванн специально для дыхания. Очень понравились минеральные воды, очень много источников. Все это полезно для здоровья".
Для желающих поправить здоровье турагенства предлагают Карловы Вары, один из самых популярных санаториев в Европе. Там медицинские процедуры можно совместить с поездками в Прагу или Дрезден. Туристический пакет стоимостью 500 евро включает перелет, проживание, трехразовое питание и 18 процедур.
Популярны и спа-курорты в Словении. Там семь ночей, трехразовое питание и процедуры будут стоить 400 евро. А туристы с более скромным бюджетом могут выбрать санатории в Румынии.
"Цены от 195 евро, это семь ночей, дорога в обе стороны, медицинская страховка и по две процедуры в день", - сказал администратор турагентства Артем Няга.
Предлагают турагентства и более дорогие пакеты.
Отдых на спа-курорте в Италии на Лаго-ди-Гарда или в Сирмионе стоит от 800 евро. В цену входит перелет, трансфер, семь ночей проживания, трехразовое питание и процедуры. Не стоит забывать и про санатории в нашей стране. В Кагуле, Калараше, Вадул-луй-Водэ и в Дубоссарах оздоровительный отдых стоит от 4700 леев.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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