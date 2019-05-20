В Молдове популярность спа-туризма среди молодежи выросла на 40%

Санаторный отдых становится популярным не только у пожилых людей. По данным туристических агентств, за последние два года увлечение спа-туризмом среди молодежи выросло на 40%.

29-летний Андрей Тудосан впервые съездил в санаторий в Слэник Молдова. У молодого человека проблемы с легкими.

"Принял несколько ванн специально для дыхания. Очень понравились минеральные воды, очень много источников. Все это полезно для здоровья".

Для желающих поправить здоровье турагенства предлагают Карловы Вары, один из самых популярных санаториев в Европе. Там медицинские процедуры можно совместить с поездками в Прагу или Дрезден. Туристический пакет стоимостью 500 евро включает перелет, проживание, трехразовое питание и 18 процедур.

Популярны и спа-курорты в Словении. Там семь ночей, трехразовое питание и процедуры будут стоить 400 евро. А туристы с более скромным бюджетом могут выбрать санатории в Румынии.

"Цены от 195 евро, это семь ночей, дорога в обе стороны, медицинская страховка и по две процедуры в день", - сказал администратор турагентства Артем Няга.

Предлагают турагентства и более дорогие пакеты.

Отдых на спа-курорте в Италии на Лаго-ди-Гарда или в Сирмионе стоит от 800 евро. В цену входит перелет, трансфер, семь ночей проживания, трехразовое питание и процедуры. Не стоит забывать и про санатории в нашей стране. В Кагуле, Калараше, Вадул-луй-Водэ и в Дубоссарах оздоровительный отдых стоит от 4700 леев.