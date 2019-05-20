Вице-председатель ПДС Михай Попшой поддержал марш сексуальных меньшинств

Вице-председатель ПДС Михай Попшой поддерживает марш солидарности ЛГБТ-сообщества.

Депутат опубликовал в facebook несколько фото с марша сексуальных меньшинств, который прошел в воскресенье, 19 мая, в Кишиневе.

"#SunOk с защитой прав человека, всех людей", - написал Михай Попшой.

Ранее сообщалось, что в марше солидарности принял участие еще один депутат ПДС, Думитру Алайба. Однако лидер партии Майя Санду не смогла прийти на марш в этом году.

Отметим, что в 2016 году на выборах президента Республики Молдова за Майю Санду призывала голосовать ЛГБТ-активист Анжелика Фролова.