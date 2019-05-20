В Кишиневе будут развивать молодежные центры

В Кишиневе будут развивать молодежные центры, и первое такое учреждение откроется сегодня. Открытие центров будет проводиться на основании соглашения о сотрудничестве между Министерством просвещения, культуры и исследований и мэрией столицы, подписанного в понедельник главой ведомства Моникой Бабук и исполняющим обязанности генерального мэра столицы Русланом Кодряну.

После подписания документа Моника Бабук заявила, что возглавляемое ею ведомство подписало аналогичные соглашения с 20 районными советами республики. По документу, Министерство просвещения обеспечит новые центры техникой и мебелью, а местные органы власти будут отвечать за оплату труда сотрудников центров, передает МОЛДПРЕС.

"Наша работа за год и все усилия, приложенные для запуска первого муниципального молодежного центра в Кишиневе, увенчались успехом. Я рад, что с сегодняшнего дня город Кишинев встает в ряд с 20-ю населенными пунктами, где были созданы молодежные центры. Это центр, открытый для молодежи и молодежью. Мне бы хотелось, чтобы это был центр не служащих или сотрудников мэрии, а центр молодых людей, где они будут развивать необходимые им услуги. То, как будут работать эти центры, зависит от молодых кишиневцев", - сказал Кодряну.

На сегодня намечено открытие первого муниципального молодежного центра в Кишиневе, это первое публичное учреждение, которое предоставит комплекс общественных услуг для всех категорий молодежи столицы.