Специалисты предупреждают население об опасности пищевых отравлений в жаркий период года

Специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) выступили с рядом рекомендаций по предотвращению пищевых отравлений в условиях более высоких температур, способствующих развитию микроорганизмов в пищевых продуктах, особенно в скоропортящихся – мясе, молочных продуктах и рыбе.

Глава пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор отметила для Агентств, что эпидемиологи предупреждают граждан, что наиболее распространенными причинами пищевых отравлений являются продукты, приобретенные в несанкционированных местах, на улицах или импровизированных рынках, передает МОЛДПРЕС.

По ее словам, симптомы пищевого отравления возникают внезапно, чаще всего через несколько часов после приема зараженного продукта. У пациента возникает состояние общей слабости, боли в животе, рвота, диарея и др.

Во избежание подобных ситуаций специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены и чистоты, правильно хранить приготовленные и сырые продукты, а также соблюдать условия и оптимальные температуры хранения во время приготовления пищи.

По данным НАОЗ, в последние годы число случаев отравления и пищевого отравления увеличилось на 31%. Тенденция роста заболеваемости сохраняется и в первые четыре месяца 2019 года.