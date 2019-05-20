Портал для записи в детский сад стал четвёртым по популярности электронным публичным сервисом в стране

Около 19 тыс. заявок заполнили родители на портале онлайн-записи детей в детский сад - egradinița.md.

Таким образом, он стал четвертой по популярности электронной государственной услугой в стране. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности генерального мэра столицы Руслан Кодряну на еженедельном заседании в мэрии.

"Меня радует, что уже 19 000 родителей больше не знают, что значит по неделе бегать по 3-4 учреждениям ради процедуры, которая сейчас оформляется за 11 минут. Этим летом платформа будет улучшена", - сказал Кодряну, передает МОЛДПРЕС.

Он отметил, что в 2018 году бюджет, выделенный детским садам, увеличился в четыре раза. В прошлом году отремонтировано 110 детсадов в муниципии Кишинэу, а в этом году в столице вновь откроют двери семь детских садов (в общей сложности около 1800 мест).

Руслан Кодряну также упомянул о платформе онлайн-записи детей в первый класс - escoala.md. Так, родители 7500 детей из 8000 идущих в этом году в первый класс уже подали онлайн-заявки на зачисление.