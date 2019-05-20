Топ самых разрушительных привычек владельцев смартфонов составила "Газета.ru". Так, наиболее частой причиной "смерти" гаджета является неосторожность пользователя.
Самая распространённая ситуация — падение смартфона на твёрдую поверхность, в результате чего на телефоне в лучшем случае появятся царапины, а в худшем — он перестанет работать. Так как современные гаджеты делают тоньше в угоду мощности, без защитного "обмундирования" для него не обойтись, передает life.
На втором месте — поломка телефона от попадания в него воды. Несмотря на встроенную защиту у многих современных гаджетов, владельцы умудряются погубить свой смартфон из-за подводных съёмок или просто подержав его под струёй воды. В последнем случае никакая защита от влаги не спасёт гаджет от точечного давления воды.
Следующая проблема — зарядка гаджета с Micro USB разъёмом. При попытке зарядить аккумулятор в темноте можно его повредить, неправильно вставив шнур зарядного устройства в асимметричный порт.
Также в топ опасностей попали дешёвые и неподходящие зарядки. При покупке таковой у, допустим, китайского продавца можно спалить как минимум батарею гаджета, а как максимум — весь телефон.
Дело в том, что при использовании "неродного" зарядного устройства выключается так называемая "защита от дурака" (специальный чип, регулирующий силу тока и напряжение) и остаётся только один оплот обороны — защита чипмейкера, которая, не сработав, может убить телефон. Худшее развитие событий в таком случае — короткое замыкание.
Сильно повышенная или пониженная температура может привести к деградации литий-ионного аккумулятора. Подобное случается при зарядке гаджета под какой-нибудь одеждой или подушкой, при использовании "тяжёлых" приложений в процессе.
Также жизнь аккумулятора укорачивает полная разрядка устройства. Чтобы такого не случалось, необходимо заряжать его на отметке 15–20%. Желательно не оставлять телефон на подзарядке ночью, так как он входит в цикличный режим благодаря работе фоновых приложений, что сокращает время работы батареи.
Известно, что у всех аккумуляторов есть конечное число зарядок и разрядок, после достижения которого батарею необходимо менять. В связи с этим стоит сказать, что неофициальные и неизвестные аккумуляторы могут привести к катастрофическим последствиям, включая взрыв смартфона с последующим возгоранием окружающих вещей.
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