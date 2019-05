Газета сообщила, что старатель, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил с помощью металлодетектора самородок весом 1,4 килограмма, когда проходил рядом с солеными озерами, передает РИА Новости.

Сообщается, что мужчина принес найденный самородок в магазин оборудования Finders Keepers Gold Prospecting.

По словам владельца магазина, стоимость такого самородка оценивается в 100 тысяч долларов. Он добавил, что подобные самородки находят несколько раз за год, используя, как правило, тяжелую технику.

