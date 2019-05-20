Летом в столичных парках откроют 45 киосков с мороженым

45 киосков с мороженым и прохладительными напитками будут работать в кишиневских парках в летний период. Решение муниципальные власти приняли по итогам опроса столичных жителей.

"Большинство респондентов считают, что летом киоски в парках и скверах нужны. Единственная проблема - не размещать их на тротуарах. Были предложения устанавливать их у входа в парк, а не в самом парке", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

По четыре киоска установят в сквере Кафедрального собора и в парке Штефана чел Маре. В парке Валя Морилор установят 14 торговых точек, 12 - в парке Валя Трандафирилор.

Шесть киосков разместят в парке Ла извор, четыре - в Дендрариуме, и один - в парке Алунелул.

В мэрии отмечают, что число киосков в Валя Морилор и Валя Трандафирелор еще могут пересмотреть, так как жители столицы считают неоправданным такое количество торговых точек в этих парках.

Киоски будут работать с 1 июня до 30 октября.