Смузи признали опасными для здоровья

Смузи считается очень полезным напитком. Это густая смесь из перемолотых в блендере ягод и фруктов с добавлением мёда, молока, мороженого. Смузи обожают сторонники здорового образа жизни, но недавно учёные провели исследования и обнаружили, что смузи не так уж и полезны.

Дело в том, что в напитке содержится слишком много сахара, передает Рамблер.

Британское издание Mail Online провело исследование, в результате которого выяснилось, что в 150 граммах диетического смузи содержится то же количество сахара, что и в восьми пончиках. Результаты исследования опубликовала газета Daily Mail.

В эксперименте приняли участие шесть популярных производителей смузи с самым низким содержанием сахара. Минимальное количество сахара составило около 70 граммов, как и в банке кока-колы, при том что взрослые должны потреблять не более 30 граммов свободных сахаров в день, пишет издание.

По словам диетологов, люди, как правило, не обращают внимание на размеры порций смузи и не читают, что написано на этикетке перед покупкой.

Они отметили, что такое количество сахара несет угрозу здоровью и может стать причиной развития таких заболеваний как диабет или ожирение.

Ранее специалисты Американской академии Неврологии выяснили, что употребление сладких напитков и содовой увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза — распространенного аутоиммунного заболевания, при котором поражается центральная нервная система.