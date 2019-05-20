Мэр села Селиште, которого подозревают в пассивной коррупции, признал свою вину

Мэр села Селиште, задержанный на прошлой неделе по подозрению в пассивной коррупции, признал свою вину и вышел на свободу на время следствия. Информацию подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

По данным прокуроров, местный избранник-либерал требовал у предпринимателя 10% от суммы контрактов за установку освещения в трех селах Оргеевского района. Работы были выполнены в срок, но мэр мешал оплате 190 тысяч леев. Предприниматель обратился в НЦБК и передал первую часть от требуемой суммы под контролем офицеров. Во время второй встречи подозреваемый был задержан.

Чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы, 400 тысяч леев штрафа и запрет занимать государственные должности в течение десяти лет.