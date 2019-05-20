В Красноярском крае женщина проломила череп своему трехмесячному ребенку.
Как сообщает сайт Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, инцидент произошел еще в феврале в поселке Березовский. 30-летняя женщина разозлилась на своего плачущего ребенка и с силой бросила его на диван. Малыш ударился о деревянную перегородку, у него на голове образовался отек. Однако к врачам женщина не поехала, пишет вести.ru.
Она обратилась в больницу лишь два месяца спустя – в апреле. Врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом теменной кости и прооперировали малыша. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Свою вину она полностью признала. В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав.
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