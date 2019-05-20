Необычные способы использования подсолнечного масла

Некоторые хозяйки находят вполне привычным вещам порой весьма необычное, но часто эффективное применение. Например, знаете ли вы, как можно использовать обычное подсолнечное масло в быту?

Удалить загрязнения с деревянной мебели

Смешав подсолнечное масло со спиртом в равной пропорции вы сможете легко удалить с любимого комода даже самые застарелые и въевшиеся загрязнения. Если же вместо спирта использовать лимонный сок, вы получите отличный полироль, приятно пахнущий и нетоксичный, передает Рамблер.

Очистить одежду от краски

Вывести пятна краски с одежды бывает не слишком просто. На помощь вам придёт подсолнечное масло. Правда работает оно лишь на свежих пятнах. Нанесите масло на испачканное краской место, оставьте на 15-20 минут, а затем тщательно выстирайте одежду со средством для мытья посуды.

Защитить еду от насекомых

Дачный сезон и сезон пикников уже открыли многие. Но любители обедов и ужинов на свежем воздухе отлично знают, как охочи, например, муравьи до съестных припасов. Уберечь еду от ползающих насекомых довольно просто: смажьте края мисок и тарелок с едой подсолнечным маслом, и непрошеные гости вас не потревожат.

Отмыть липкую посуду

От меда, горчицы или засохшего варенья отмыть посуду бывает очень непросто. Облегчить задачу можно с помощью подсолнечного масла. Нанесите его на испачканные тарелки, оставьте на 10-15 минут, а затем промойте с обычным моющим средством.

Удалить наклейки или жвачку

Подсолнечное масло станет помощником и тут. Причем работает оно как с мебелью, так и со стеклом и одеждой. Несколько капель масла — и освободить предмет, вещь или даже волосы от запутавшейся в них жевательной резинки станет гораздо проще.