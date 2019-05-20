Предупреждение: уровень воды в реке Прут поднимется примерно на два метра

Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает о повышении уровня воды в реке Прут, между населенными пунктами Костешты и Унгены.

В период с 20 по 24 мая уровень воды в реке Прут вырастет на 1,7 – 2,7 метра. По словам гидрологов, в низинах вода зальет луга.

Увеличение уровня воды на данном участке "связано с решением администрации гидроэлектростанции Костешть-Стынка увеличить объем разлива воды из водохранилища Костешть-Стынка (р. Прут) до 550 м3/с", - говорится в указанном источнике.