Про курение, алкоголь и недосып нет никакого смысла говорить — все и так это знают.
Однако лишний раз напомнить о том, что каждая пропущенная прогулка или еда на ночь значительно приближают тебя к разного рода болезням, все же стоит. А поскольку ты, скорее всего, не хочешь болеть — лучше ознакомиться с нашим списком причин, по которым твой мозг может состариться быстрее, передает Рамблер.
1. Живешь у дороги
Вблизи автомагистралей наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, что, по мнению исследователей, может быть плохой новостью для мозга. Ученые изучили людей, которые жили недалеко от основных дорог, и серьезную обеспокоенность у них вызвало воздействие мелких твердых частиц из воздуха на организм испытуемых. Более длительное воздействие загрязненного атмосферного воздуха приводит к структурным изменениям в мозге, которые могут предшествовать когнитивным нарушениям и явным цереброваскулярным повреждениям. Кроме этого, не стоит исключать такой нюанс, что если это дом частный, то в него в любую минуту может влететь фура, и там уже будут другие врачи трудиться над твоим мозгом. Да и вообще — шумно так жить.
2. Тебе не нравится изучать новые вещи
Люди с более высоким интеллектом и общими знаниями имеют меньше шансов заболеть слабоумием, или деменцией. Оно и верно, ведь предпосылок никаких не было — мозг всегда работал. Когда ты узнаешь что-то, ты развиваешь новые связи, и это дает тебе больше устойчивости. Как будто ты положил больше денег на свой пенсионный счет, и, когда ты выходишь на пенсию и твой мозг начинает замедляться, ты можешь воспользоваться им. Пусть хоть какая-то пенсия у тебя будет. Почему ты должен узнавать что-то новое каждый день
3. Не защищаешь голову
А именно не носишь шлем во время езды на чем бы то ни было. Конечно, понятно, что ты крутой и тебе всё нипочём, но ты мозгу это своему скажи, когда у него будет сотрясение. Если вдруг у тебя есть черепно-мозговая травма в 20 лет, риск развития у тебя деменции в возрасте 50 лет возрастет примерно на 60 процентов. Но всего этого можно избежать, если вовремя надеть на себя шлем. Ну или дома сидеть. А лучше всего — сидеть дома в шлеме.
4. Не бережешь сердце
Постоянно влюбляешься
Наплевательски к нему относишься, ведь здравый смысл говорит, что здоровье сердца напрямую связано со здоровьем мозга. Что хорошо для сердца — хорошо и для мозга. Другими словами, если у тебя сердце напряжено, то твой мозг не получает то, что ему положено, и, как следствие, быстренько стареет. В связи с этим было установлено, что у людей среднего возраста с сосудистыми факторами риска, такими как гипертония или диабет, вероятность развития болезней, связанных с мозгом, выше.
5. Выбираешь диван вместо спортзала
С плохим телом, может быть, ты и смирился, но сидячий образ жизни оставляет после себя не только складки. Недостаток физических упражнений является еще одним фактором риска развития деменции. К тому же жир забирает на себя приличную долю мозга. Иными словами, когда ты толстеешь — ты тупеешь. А тупой сотрудник или любовник, к сожалению, никому не нужен. Никто не заставляет бежать и покупать абонемент в спортзал, но хотя бы по полчасика в день гулять-то можно.
6. Включаешь телевизор для фона
Даже если ты его не смотришь, а он работает просто так — это все равно пагубно. Бывает, ты оправдываешь себя тем, что он иногда работает просто для фона. Да, ты его не смотришь, но ты же его слушаешь, а это отнимает некоторую часть внимания, которое тебе бы пригодилось в более полезных вещах. Но если ты его еще и не слушаешь, тогда в нем нет никакого смысла. Нужна просто картинка — поставь картину любого художника напротив и занимайся. Нельзя не учитывать тот факт, что, когда он работает на фоне, ты неосознанно будешь слушать и отвлекаться, а твой мозг как губка: он впитывает всё. И спустя неделю ты неожиданно для себя сможешь осознать, что знаешь сюжет прошлого выпуска «Давай поженимся». Лучше устрой лишний раз вызов твоему разуму, такой как чтение сложных книг или разгадывание головоломок судоку. Как раз таки эти вещи не навредят, а могут даже и помочь.
7. Ты не расслабляешься
Среди людей, у которых уже диагностирована легкая когнитивная недостаточность, те, кто испытывает тревогу, имеют более высокий риск быстрого снижения когнитивных функций. А тревога не берется просто с неба — она имеет накопительный эффект. Ты не отдыхаешь, не спишь, не получаешь удовольствие от жизни и всё такое. Так что отдыхать тоже нужно уметь, и необязательно для этого лететь в Турцию — сходи на озеро, на опушке погуляй. Нужно регулярно проверять наличие тревоги, особенно если у тебя могут быть проблемы с памятью, ведь такое состояние сигнализирует о том, что есть предрасположенность ко всякого рода болезням. Твой мозг стареет быстрее, чем женский .
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