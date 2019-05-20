В Финляндии начали доставлять еду дронами

В ближайшие несколько недель компания Wing начнет доставку еды и продуктов дронами в районе Вуосаари города Хельсинки. Это место с трех сторон окружено водой, поэтому доставка обычными методами часто проблематична.

Пользователи сервиса смогут заказать несколько готовых блюд из супермаркетов Herkku, а также еду из ресторана Monami. Доставка, по расчетам Wing, займет около 10 минут, передает Рамблер.

Первая доставка уже состоялась на прошлой неделе. Мэр столицы Ян Вапаавуори сделал первый заказ и отметил, что такая технология хорошо вписывается в стратегию Хельсинки по отказу от автомобилей до 2025 года.

Дроны Wing — 14-роторные беспилотники с возможностью вертикального взлета и посадки. Такая технология позволяет доставлять небольшие грузы, вроде еды, продуктов быстрее и дешевле, чем обычные курьеры, пишет компания-производитель в своем блоге.

Впервые дроны испытали осень 2017 года. Тогда беспилотникм доставил блюда из ресторанов быстрого питания и медикаменты). Уже в апреле этого года, было объявлено о том, что власти страны выдали компании разрешение на использование дронов для доставки товаров.