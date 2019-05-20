Усманов уволил редакторов "Коммерсанта": "борца с молдавскими олигархами" Владимира Соловьева среди них нет

Российских олигарх Алишер Усманов уволил двух редакторов издания "Коммерсант" после статьи о возможной отставке главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

В статье говорится, что председатель Совета Федерации может покинуть свой пост, а наиболее вероятным кандидатом на её место назывался глава Службы внешней разведки РФ и приближенный Путина Сергей Нарышкин, пишет timpul.md.

Решение об увольнении журналистов было принято владельцем издательского дома Алишером Усмановым.

Сообщается, что в отставку подал и заместитель главного редактора газеты Коммерсант Глеб Черкасов. Вместе с ним заявления об уходе написали еще несколько журналистов. Однако среди них нет основателя Newsmaker.md Владимира Соловьева. Он знаменит многочисленными нападками в адрес лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка, а также в продвижении лидеров блока ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые считают себя борцами с олигархами. Несмотря на это, Соловьева не смущает работа на российского олигарха Усманова.