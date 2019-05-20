Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории

Учёные сгенерировали звук, громче которого никогда и ничто не звучало ни в воде, ни в воздухе. Как сообщается, достижение позволит разработать методы создания новых лекарств и материалов.

Подробности сообщает научная статья, опубликованная в журнале Physical Review Fluids, передает ВЕСТИ.

Как уточняет издание New Atlas, мы разговариваем с громкостью примерно 55 децибел, цепная электропила мучает наш слух сотней децибел, взлетающая в ста метрах космическая ракета даёт 130, а динамики на рок-концерте – 150 децибел. В воздухе невозможно достичь громкости выше 194, а в воде – примерно 270 децибел. За этим порогом вода попросту начинает испаряться от переданной ей энергии.

Таким образом, физики из США, создавшие в воде звук громкостью выше 270 децибел, не только побили исторический рекорд, но и вплотную подошли к теоретическому пределу этой величины. Громче в буквальном смысле уже некуда.

Рекордным звуком стал, конечно, не возглас "Наша заявка на грант одобрена!".

Чтобы получить удивительный звук, исследователи облучали струи воды диаметром от 14 до 30 микрометров короткими импульсами мощного рентгеновского лазера. Попавшая под излучение влага, разумеется, испарялась.

Расширяющийся шарик пара создавал в струе звуковую ударную волну с интенсивностью порядка миллиарда ватт на квадратный метр (!). При этом возникали давления до тысячи атмосфер. Под таким нажимом разрушились бы многие прочные материалы.