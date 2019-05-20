Сегодня, 20 мая, в цитадели Бендерской крепости пройдёт показ финальной серии культового сериала "Игра престолов". Чем закончится самый популярный сериал десятилетия, поклонники смогут узнать уже в 21:00.
Стоимость билетов – 25 приднестровских рублей (26 леев), сообщает novostipmr.com.
Для удобства граждан будут работать дополнительные рейсы общественного транспорта. Остановку организуют у памятника русской славы (Орел). В 23:10 общественный транспорт отправится по всем районам города и в сторону Тирасполя. Парковка личного автотранспорта будет организована на территории парка А. Невского.
Сериал, права на который принадлежит американской компании HBO, стал самым кассовым в истории. Финальный сезон зрители ждали более двух лет. Длительность последнего эпизода - 1 час 20 минут.
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