Квартиры в Киеве, Крыму, вилла в Италии и отельные номера в Грузии: Зеленский опубликовал новую декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, о чем его просили активисты еще до второго тура президентских выборов.

Зеленский и его жена задекларировали: дом в Киевской области;

земельный участок в Киевской области;

четыре квартиры в Киеве;

квартира в Крыму;

две квартиры в Киеве, чей собсетвнник третье лицо;

два парковочных места в Киеве;

парковочное место в Крыму;

два парковочных места в Киеве, чей собсетвнник третье лицо;

два нежилых помещения в Киеве;

аренду двух квартир в Великобритании;

два дома в Италии;

10 отельных номеров в Грузии (их строительство продолжается). Супружеская пара также задекларировали два автомобиля (Range Rover и Mercedes-Benz S 500), шесть пар часов и ценные бумаги, пишет currenttime.tv. За год Зеленский заработал почти 4 миллиона 170 тысяч гривен (почти $160 тысяч). Президент также задекларировал $400 тысяч на счету в ПриватБанке, 1 млн гривен ($38 тысяч) в ОТП Банке, $190 тысяч и €100 тысяч наличными.

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