Технология 5G и как она изменит нашу жизнь

Сеть пятого поколения, или 5G, - это очередной этап эволюции мобильной связи. Пока она еще проходит тестовые испытания, но уже в ближайшем будущем может привести к экономическому и технологическому прорыву. Каких изменений стоит ждать?

Очень многие говорят о сетях 5G, однако далеко не все представляют себе, какое влияние это может оказать на нашу жизнь. Ожидается, что широкое применение начнется уже в следующем году, передает Вести.

Понятно, что мобильный интернет станет еще быстрее, однако это не является ключевым изменением. В целом даже текущих скоростей вполне хватает.

Важно то, что 5G кардинально может повлиять на промышленность.

Так, с помощью 5G в будущем хирург, условно, из Германии сможет оперировать человека, находящегося в другой точке мира. На его стороне будет расположено специальное оборудование, которым он сможет управлять инструментами, находящимися в операционной .

Ключевой момент заключается в том, что 5G работает почти без задержек, передает структуру поверхности, на которой находятся инструменты и даже температуру.

Иными словами, вся операция проводится онлайн, и врач, несмотря на свое местонахождение, ощущает себя непосредственно в операционной. Безусловно, если все это будет работать именно так, это будет колоссальный прорыв.

Вышеописанные преимущества позволят решать множество новых задач, для которых критически важна надежность соединения в режиме реального времени. Такие технологии, как дополненная и виртуальная реальности, благодаря 5G смогут обеспечить полный эффект присутствия и обратной связи для пользователя.

Сегодня сети LTE занимают частоты ниже 3,5 ГГц. Стандарты 5G подразумевают использование более высокочастотных диапазонов. Это позволит избавиться от помех, однако заставит увеличить мощность передатчиков и более плотно размещать базовые станции.

Еще один пример - беспилотные автомобили. Технология 5G позволит им гораздо быстрее и более четко реагировать на изменения в потоке, на других участников движения, соответственно организовать движение таких транспортных средств.

Условно говоря, если один автомобиль подает сигнал о намерении повернуть, другой моментально улавливает этот сигнал и уже начинает моделировать свои действия с учетом полученной информации. Поскольку новые технологии позволяют избавиться от помех и задержек, возможность организации безопасного и организованного движения возрастает многократно.

Это касается и беспилотных летательных аппаратов - дронов. Они смогут по-новому контактировать друг с другом в воздушном пространстве, что также позволит наладить их массовое безопасное использование без участия человека.

В целом же изменения, которые, как ожидаются, произойдут, не стоит недооценивать. Вот как высказался председатель совета директоров Nokia Сorporation Ристо Сииласмаа.

Достаточно взглянуть в прошлое и вспомнить, как каждое новое поколение связи меняло нашу жизнь.

В 1997 г. появилась технология GPRS, которая обеспечивала непрерывный поток передачи данных. Она выводила скорость передачи данных на новый уровень.

Тогда люди уже активно пользовались электронной почтой и теперь могли получать информацию значительно быстрее.

Но это было только начало. Уже в 2000 г. появилась технология 3G, которая имела куда большую скорость передачи данных, при этом позволяла не терять связь при соединении с различными источниками.

Можно сказать, что именно с внедрением 3G и начали происходить существенные изменения. Как ни крути, а скорость распространения информации и возможность ее получения фактически в любой точке - это именно то, что не только меняет восприятие мира и привычный уклад, но и способствует развитию новых направлений и технологий.