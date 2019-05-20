Сеть пятого поколения, или 5G, - это очередной этап эволюции мобильной связи. Пока она еще проходит тестовые испытания, но уже в ближайшем будущем может привести к экономическому и технологическому прорыву. Каких изменений стоит ждать?
Очень многие говорят о сетях 5G, однако далеко не все представляют себе, какое влияние это может оказать на нашу жизнь. Ожидается, что широкое применение начнется уже в следующем году, передает Вести.
Понятно, что мобильный интернет станет еще быстрее, однако это не является ключевым изменением. В целом даже текущих скоростей вполне хватает.
Важно то, что 5G кардинально может повлиять на промышленность.
Так, с помощью 5G в будущем хирург, условно, из Германии сможет оперировать человека, находящегося в другой точке мира. На его стороне будет расположено специальное оборудование, которым он сможет управлять инструментами, находящимися в операционной .
Ключевой момент заключается в том, что 5G работает почти без задержек, передает структуру поверхности, на которой находятся инструменты и даже температуру.
Иными словами, вся операция проводится онлайн, и врач, несмотря на свое местонахождение, ощущает себя непосредственно в операционной. Безусловно, если все это будет работать именно так, это будет колоссальный прорыв.
Вышеописанные преимущества позволят решать множество новых задач, для которых критически важна надежность соединения в режиме реального времени. Такие технологии, как дополненная и виртуальная реальности, благодаря 5G смогут обеспечить полный эффект присутствия и обратной связи для пользователя.
Сегодня сети LTE занимают частоты ниже 3,5 ГГц. Стандарты 5G подразумевают использование более высокочастотных диапазонов. Это позволит избавиться от помех, однако заставит увеличить мощность передатчиков и более плотно размещать базовые станции.
Еще один пример - беспилотные автомобили. Технология 5G позволит им гораздо быстрее и более четко реагировать на изменения в потоке, на других участников движения, соответственно организовать движение таких транспортных средств.
Условно говоря, если один автомобиль подает сигнал о намерении повернуть, другой моментально улавливает этот сигнал и уже начинает моделировать свои действия с учетом полученной информации. Поскольку новые технологии позволяют избавиться от помех и задержек, возможность организации безопасного и организованного движения возрастает многократно.
Это касается и беспилотных летательных аппаратов - дронов. Они смогут по-новому контактировать друг с другом в воздушном пространстве, что также позволит наладить их массовое безопасное использование без участия человека.
В целом же изменения, которые, как ожидаются, произойдут, не стоит недооценивать. Вот как высказался председатель совета директоров Nokia Сorporation Ристо Сииласмаа.
Достаточно взглянуть в прошлое и вспомнить, как каждое новое поколение связи меняло нашу жизнь.
В 1997 г. появилась технология GPRS, которая обеспечивала непрерывный поток передачи данных. Она выводила скорость передачи данных на новый уровень.
Тогда люди уже активно пользовались электронной почтой и теперь могли получать информацию значительно быстрее.
Но это было только начало. Уже в 2000 г. появилась технология 3G, которая имела куда большую скорость передачи данных, при этом позволяла не терять связь при соединении с различными источниками.
Можно сказать, что именно с внедрением 3G и начали происходить существенные изменения. Как ни крути, а скорость распространения информации и возможность ее получения фактически в любой точке - это именно то, что не только меняет восприятие мира и привычный уклад, но и способствует развитию новых направлений и технологий.
Комментарии
- В Google рассказали, что ждет владельцев смартфонов Huawei
- Названы самые надежные подержанные автомобили
- Смартфоны Huawei отключат от Android
- В Британии успешно провели операцию на позвоночнике ребёнка в материнской утробе
- Microsoft обновила графический редактор Paint
- В Facebook изменились правила прямых включений
- В Windows 7 и XP нашли опасную уязвимость
- В WhatsApp нашли опасную брешь в системе безопасности
- Японцы испытают самый быстрый пассажирский поезд
- Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
- В Кишиневе подсчитывают ущерб от проливного дождя
- В Украине объявили штормовое предупреждение
- Брокколи признали эффективным средством против опухолей
- Тело студента из Молдовы, погибшего в Париже, доставят на родину
- В Молдове подтвердили три новых случая кори
- И смех, и грех: мужчина пожаловался в НЦБК на собственную жену
- Названы самые надежные подержанные автомобили
- Специалисты: в ближайшие 100 лет климат в Молдове сильно изменится
- Зарезалы сына в пьяной ссоре: жительница Страшен подозревают в убийстве
- Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кому астролог прогнозирует неудачи, а кого ждет успех
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Наталья Гордиенко сменила сценическое имя
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены
- На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не спешите довериться малознакомым людям. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD