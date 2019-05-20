Организаторы Евровидения объяснили перераспределение голосов Белоруссии

Европейский вещательный союз (EBU) перераспределил голоса Белоруссии в финале Евровидения, так как Минск нарушил правила конкурса. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель организации.

"Объединенный результат (голосования. — Прим. ред.) был одобрен аудиторами и использован для определения того, кому должны быть распределены голоса Белоруссии", — сказал собеседник агентства.

Белорусское жюри Евровидения дисквалифицировали перед финалом конкурса, поскольку оно разгласило журналистам информацию о том, за кого проголосовало в первом полуфинале, передает РИА Новости.

Тем не менее при объявлении результатов во время заключительного этапа представитель Белоруссии все же вышел в эфир и сообщил, как проголосовала его страна. При этом российскому певцу Сергею Лазареву баллов не дали.

Как заявил продюсер Виктор Дробыш, Европейский вещательный союз нанес "огромный урон отношениям России с Белоруссией", так как "в последний момент дал конверт и заставил объявить результаты, которые он сам придумал".

Кроме того, Дробыш сообщил о намерении подать в суд на EBU.