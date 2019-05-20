Ученые рассказали, как похудеть за месяц

Специалисты сходятся на том, что для похудения необходимо сжигать больше калорий, чем поступает в организм. При этом они раскрыли некоторые секреты.

Британские специалисты назвали несколько методов борьбы с лишним весом. По их словах, достичь "плоского живота" можно за четыре недели. Об этом сообщает The Sun.

Первым советом от диетолога Сонал Шах является изменение завтрака. Специалист советует употреблять утром белки и жиры вместо углеводов.

Это нормализует уровень сахара в крови, и снижает действие инсулина. Чтобы активно сжигать внутренние запасы жира стоит уменьшить потребление углеводов на протяжении всего дня, передает Корреспондент.

Написавшая книгу о похудении и держащая сеть фитнес-залов Зана Моррис призывает отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Это позволит организму сжигать собственные запасы жира не теряя витамины и элементы.

Еще одним врагом похудения признали фирмикутов. Это бактерии, стимулирующие желание потреблять больше пищи. Ученые Вашингтонского университета обнаружили, что их слишком много в организме людей с лишним весом.

Специалисты советуют привести в порядок микрофлору кишечника, употреблять кисломолочные продукты, овощи, квашеную капусту и цельные злаки.

Также специалисты сошлись во мнении, что для похудения необходимо получать чуть меньше калорий, нежели тратит организм. В борьбе за здоровое подтянутое тело также помогут здоровый он и отсутствие стрессов.