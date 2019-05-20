В Боливии футбольный арбитр умер во время матча

Трагический инцидент произошел во время матча чемпионата Боливии "Олвэйс Рэди" и "Ориенте Петролеро". Арбитр Виктор Уртадо умер после двух сердечных приступов. Об этом сообщает Daily mail.

Первый инфаркт случился у 31-летнего рефери прямо во время матча. Врачи оказали арбитру помощь, после чего он без сознания был доставлен в госпиталь, пишет УНИАН.

В больнице у Уртадо произошел еще один инфаркт. Он умер, не приходя в сознание.

Отметим, что матч проходил на высоте 3900 метров.