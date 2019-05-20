Участница Spice Girls полностью потеряла зрение

Вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) заявила, что полностью потеряла зрение.

Об этом сообщает The Sun. По информации издания, проблемы со зрением у Браун начались после операции по коррекции зрения. Сначала певица перестала видеть левым глазом, а потом зрение упало также и на правом, передает УНИАН.

«Я не могу ничего видеть - я полностью ослепла», - цитирует издание слова певицы.

По информации СМИ, певица сообщила о проблеме, после обращения за помощью в Moorfields Eye Hospital.



