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В Google рассказали, что ждет владельцев смартфонов Huawei
// фото: Reuters
17:26, 20 May 2019
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Пользователи устройств Huawei, приобретенных до отказа американской корпорации Google от сотрудничества с китайским производителем, и которые имеют доступ к Google Play Store, по-прежнему смогут загружать обновления приложений. Такие приложения, как Gmail, обновляются через магазин, в отличие от апдейтов операционной системы Android, которая перестанет обновляться. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Google.

"Для пользователей наших сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google - ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим. Также он добавил, что в корпорации пытаются разобраться с последствиями решения американских властей, передает УНИАН.

Ранее стало известно о решении корпорации Google приостановить бизнес-сотрудничество с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. По данным ряда СМИ, этот шаг может помешать бизнесу китайского производителя по выпуску смартфонов за пределами Китая, поскольку технологический гигант сразу же потеряет доступ к обновлениям операционной системы Google для Android.





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