В Молдове подтвердили три новых случая кори

Специалистами Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) зарегистрировано три новых случая заболевания корью.

Отмечается, что два случая заболевания зарегистрировали в городе Отачь Окницкого района, еще один - в Кишиневе.

С 1 января 2018 года в Молдове выявили 363 случая кори. В 80% случаев пациенты не были вакцинированы.