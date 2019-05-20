Тело студента из Молдовы, погибшего в Париже, доставят на родину

Тело студента из Молдовы, которого несколько дней назад нашли мертвым в Париже, доставят на родину. Министерство иностранных дел окажет родственникам погибшего необходимую помощь и оформит все необходимые документы для репатриации.

23-летнего Дмитрия обнаружили в квартире, которую он снимал в Париже, с разбитой головой. Рядом с телом лежал молоток. Искать студента начали после того, как приятель, который некоторое время не мог с ним выйти на связь, забил тревогу.

Тело погибшего доставили в Институт судебной медицины в Париже, где было проведено вскрытие. В то же время полиция обыскала дом молодого человека и нашла документы, доказывающие, что погибший имел двойное гражданство: рымынское и молдоавское. Молодой человек ранее не был судим, а коллеги говорят, что он был застенчивым и добрым парнем.

Ведется расследование.