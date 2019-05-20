Предыдущие исследования показали, что в человеческом организме содержится белок PTEN. Он связан с механизмом, помогающим вовремя распознать раковую клетку и уничтожить ее, сообщает мир24 со ссылкой на Science.

У людей, больных раком, зачастую ген PTEN либо мутирует, либо работает недостаточно эффективно.

По данным ученых, причина заключается в другом белке под названием WWP1. Он ищет клеточные белки, которые уже не нужны организму, и помечает их особым образом. Если такая «отметка» окажется на белке PTEN, то он полностью потеряет свои свойства.

Но WWP1 можно блокировать, и для этого следует использовать органическое вещество индол-3-карбинол.

Оно содержится в капустных растениях, а особенно им богаты блюда из брокколи.

Эксперименты с лабораторными мышами и культурами человеческих клеток подтвердили предположение израильских исследователей. У подопытных заметно снижалось деление раковых клеток.

Правда, чтобы достичь заметного эффекта, пациенту пришлось бы ежедневно съедать до 2,5 кг сырой капусты. Поэтому ученые предложили разработать на основе индол-3-карбинола специальный препарат.