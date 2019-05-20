Во вторник, 21 мая, в Украине ожидаются сильные дожди с грозами и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"21 мая в Украине, кроме юга и востока, местами грозы, в западных областях при грозах шквалы 15-20 м/сек, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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