В Кишиневе подсчитывают ущерб от проливного дождя

Ливни оставили на столичных дорогах огромные провалы и смыли разметку. На оперативной планерке городские чиновники обещали подсчитать ущерб. Предложений по восстановительным работам не прозвучало.

Глава Эксдрупо отчитался, что дорожные стоки прочищены.

"Канализационные стоки прочищены", - сказал директор МП Exdrupo Марчел Застанчан.

Однако наша съемочная группа обнаружила свидетельства обратного. Эти кадры сняты на улице Пушкина. Появившися тут же директор "Эксдрупо" прокомментировать ситуацию отказался.

А ниже по этой центральной улице на дороге смыло асфальт.

"Очень жаль наших машин и денег, которые мы платим в виде налогов. Вот по каким дорогам приходится ездить".

На дороге вдоль улицы Тигина, где ремонтируют подземные коммуникации, образовались провалы. Оградить их никто не подумал.

"В ту большую яму провалилась машина. Не было никакого знака".

На улице Михая Витязула работы по ликвидации последствий ливней шли неспешно. Из десяти рабочих девять лениво отдыхали на травке.

- Один работает, остальные смотрят?

- Нет-нет, все трудимся, но у каждого своя работа.

На улице Флорилор дорожную разметку нанесли только на прошлой неделе, но теперь от нее остались лишь следы.

- Как сейчас выглядит дорога?

- Так, словно разметку наносили прошлой осенью. Хотя на самом деле это было три дня назад.

Исполняющий обязанности мэра потребовал срочно начать работы по восстановлению дорог, пострадавших от ливней.

"Все образовавшиеся после ливней провалы, в том числе на Михая Витазула, следует заделать немедленно. Exdrupo должно заняться сегодня же".