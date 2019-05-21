В центре столицы перевернулась машина скорой помощи вместе с пациентом

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась. Авария произошла минувшей ночью в центре столице. В неотложке помимо водителя находился пациент и несколько врачей. Они отделались лишь несколькими царапинами.

Пассажир легкового авто говорит, что скорая проехала на красный на высокой скорости с включенной мигалкой, но без сирены.

"Водитель скорой не убедился в том, что ему уступают дорогу, он резко выехал на перекресток, а нашей машине горел зеленый свет, мы даже не успели отреагировать, когда скорая появилась".

Водитель скорой с журналистами общаться не захотел.

"У нас в машине был пациент".

Обстоятельства ДТП выясняются. Виновному водителю грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.