Почти 450 водителей такси оштрафовали с начала этого года за различные нарушения правил дорожного движения. В отношении 150-ти из них были открыты уголовные дела за вождение в пьяном виде.
В связи с этим Национальная патрульная инспекция совместно с Агентством автомобильного транспорта начали проверку таксистов. Продлятся рейды до конца мая. Одного из таксистов остановили с просроченным техпаспортом. У другого были затемненные стекла на машине.
Среди наиболее частых нарушений таксистов - невыдача чека и превышение скорости.
"Мы намерены выявить таксистов, которые нарушают правила дорожного движения: садятся за руль пьяными, превышают скорость, игнорируют запрещающий сигнал светофора, а также нарушают правила перевозки пассажиров", - сказал сотрудник НПИ Василий Коницеску.
"Когда таксист приезжает на вызов, пассажир должен посмотреть, как оборудована машина, в каком она состоянии. Узнать тарифы. И в конце поездки обязательно нужно брать чек", - сказал инспектор Агентства автотранспорта Тудор Банарь.
Некоторые таксисты отметили, что проверок не боятся. По их словам, они помогут выявить недобросовестных водителей.
"Нам нужны компетентные водители. Нужно проверять всех, чтобы выполняли работу как надо."
"Конечно нужно проверять, чтобы работали официально, чтобы был порядок. Будем работать по закону."
С начала года зарегистрировали 25 ДТП с участием такси. Два человека погибли, еще 35 пострадали.
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