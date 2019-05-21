Евросоюз готовится к выборам в Европейский парламент

Евросоюз готовится к выборам в Европарламент. В этом году предстоит избрать 751 депутата.

Прямые выборы в законодательный орган проходят в ЕС с 1979 года. У каждой страны-участницы своя квота. Зависит она от численности населения.

Наибольшее число депутатских кресел у Германии - 96. У Франции 74 мандата, у Италии и Великобритании - по 73, у Румынии - 32. Наименьшее число евродепутатов у Эстонии, Кипра, Люксембурга и Мальты - по шесть.

Баллотироваться в Европарламент можно по достижении 18 лет, в Италии и Греции - после 25-ти.

Ежемесячная зарплата депутата после уплаты налогов - 6800 евро. К этому они получают за участие в пленарных заседаниях и работе комитетов по 320 евро в день.

Отдельно оплачиваются командировки - 160 евро в сутки плюс расходы на проживание.

Стоимость переездов между домом и местом работы - отдельная статья.

В итоге доходы евродепутата достигают примерно 120 тысяч евро в год.