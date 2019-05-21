Свыше 51 тысячи больных диабетом уже получили бесплатные глюкометры

Свыше 51 тысячи граждан с сахарным диабетом уже получили бесплатные глюкометры. Приборы доставили "Почтой Молдовы" на север и юг страны. В течение месяца аппараты доставят еще 49 тысячам пациентов из семи центральных районов Молдовы.

Супругам Георгию и Клавдии Урсу из села Сипотены Каларашского района уже не придется постоянно ездить в районный медицинский центр.

- Здравствуйте, уважаемые Клавдия и Георгий, я принесла вам аппараты для измерения уровня сахара в крови.

- Спасибо, большое спасибо.

"Надо было ехать хоть раз в неделю, а как это делать? У нас нет транспорта, чтобы его везти, а он инвалид. Я добиралась, но это было очень утомительно", - сказала жительница села Сипотены Клавдия Урсу.

Правила пользования глюкометрами пациентам объясняет сельская медсестра.

"Пациенты с легкой формой диабета должны проверять уровень сахара раз в месяц, со средней - раз в две недели, а с тяжелой - хотя бы раз в день", - сказала медсестра Валентина Оанца.

Глава почтового отделения в Сипотенах говорит, что до конца следующей недели приборы получат все пациенты, страдающие диабетом.

"Так как сейчас период выплаты пенсий, почтальон разносит по четыре - пять глюкометров", - сказала глава почтового отделения села Сипотены Ольга Кущак.

Супруги Николай и Виорика Бынзарь из Корнешт Унгенского района - инсулинозависимые. Ежемесячно им приходилось тратить до трех тысяч леев на медицинские анализы. Теперь, получив бесплатные глюкометры, пожилые люди смогут экономить.

"Чтобы лечение от сахарного диабета было успешным, обязательно нужно проверять гликемию. Не раз, а два или три раза в день, чтобы проверить уровень сахара в крови. Это очень дорого, 50 тест-полосок стоят 450 леев", - сказала жительница Корнешт Виорика Бынзарь.

В Национальной компании медицинского страхования говорят, что пациентам предоставляют глюкометры высшего качества.

"На эти цели выделили около 25 миллионов леев. Государство купило только тесты. Сами глюкометры и ланцеты мы получили в дар от производителей. Цель кампании - дать возможность пациентам с сахарным диабетом самостоятельно держать под контролем уровень сахара в крови", - отметил замдиректора НКМС Денис Валак.

Кампания по распределению бесплатных глюкометров продлится до конца июня.