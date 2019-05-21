Финал Игры престолов установил рекорд просмотров в США

Заключительную серию сериала в стиле фентези посмотрели более 19 миллионов американских телезрителей.

Премьеру шестой серии заключительного сезона сериала Игра престолов в США посмотрели более 19 миллионов человек. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные HBO.

Отмечается, что шестая серия восьмого сезона собрала 19,3 миллиона просмотров в эфирном показе, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Она стала рекордной не только для самого сериала, но и для канала HBO.

Предыдущий рекорд принадлежал предпоследней серии саги, набравшей 18,4 миллиона просмотров, передает Корреспондент.

По информации HBO, Игра престолов доступна в более чем 150 странах по всему миру, но данные о просмотрах нелегко получить на многих рынках, что делает невозможным вычисление глобальной цифры.