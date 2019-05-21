Ученые обнаружили новую пользу кофе

Исследования на крысах показали, что кофе влияет на микробиом кишечника и улучшает его способность сокращаться.

Ученые из Техасского университета в США доказали, что кофе повышает подвижность мышц кишечника и подавляет рост бактерий вне зависимости от содержания кофеина, сообщает EurekAlert!.



Отмечается, что в ходе эксперимента, крысам давали обычный кофе и без кофеина в течение трех дней, передает Корреспондент.



Специалисты проследили за изменениями в микробном составе фекальных масс грызунов и обнаружили, что общее количество бактерий уменьшалось.



Кроме того, воздействие 1,3% и 3% раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри также подавляло рост бактерий.



После приема кофе мышцы в нижних отделах толстого кишечника крыс стали лучше сокращаться. Кроме того, напиток стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях.



Кофе без кофеина оказывал схожий эффект.



Результаты указывают, что необходимы дополнительные исследования для определения эффективности кофе в лечении послеоперационного запора или кишечной непроходимости.



Кроме того остается выяснить, благоприятствует ли кофе нормальной микрофлоре кишечника или патогенной.