Демократическая партия Молдовы просит Государственную налоговую службу предоставить информацию о подоходных налогах и взносах в соцфонд и фонд обязательного медицинского страхования всех 26 депутатов политического блока ACUM. Запрос отправил депутат ДПМ Сергей Сырбу.
"Многие из них либо работали в НПО, либо вообще не работали, были безработными. В то же время, из прессы мы узнаем, что у них дома на миллионы, а они ежедневно запрашивают, как тратятся государственные деньги. Поэтому возникает вопрос, и не только у нас, но и у всего общества - какой вклад вы внесли в государственную казну, господин Нэстасе, госпожа Санду, все депутаты блока ACUM?", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Проверкой состояния Андрея Нэстасе может также заняться налоговая служба Германии. Депутат-демократ Сергей Сырбу направил запрос и туда с просьбой уточнить источники доходов посаженного сына уголовника Виктора Цопы в этом государстве за последние десять лет.
Сергей Сырбу хочет узнать у налоговой службы Германии, есть ли у Нэстасе вид на жительство или какие-либо права на работу в Германии и статус налогового резидента, а также, соответствует ли список задекларированного в Германии имущества лидера ППДП тому, который он представил в Молдове. Более того, депутат ДПМ запрашивает Германию, какой доход задекларировал посаженный сын олигарха Виктора Цопы и сумму налогов. Запрос направили после того, как в адрес молдавских властей поступила информация, что Нэстасе может быть замешан в уклонении от уплаты налогов.
"Господин Нэстасе заявляет, что у него нет доходов на территории Молдовы, в то же время он говорит, что у него есть доходы в Германии. Из прессы и журналистских расследований мы узнаем о ряде сделок, транзакций на сотни миллионов евро. Если он жил на законные доходы из Германии, мы хотим знать, была ли у него законная деятельность в Германии", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Согласно декларации о доходах, Андрей Нэстасе живет на широкую ногу, и это несмотря на то, что последние два года он нигде официально не работал, а значит, и не зарабатывал. В то же время его супруга получила почти 68 тысяч евро, работая в немецкой компании, и около 14 тысяч евро пособия на детей. У бывшего прокурора времен режима коммунистов Андрея Нэстасе есть внушительное состояние и в Молдове. В его декларации указано несколько зданий без уточнения их стоимости, а также недвижимость на два с половиной миллиона леев.
Лидер ППДП владеет также несколькими земельными участками, которые приобрел в период с 2004 по 2017-ый, общей стоимостью свыше 420 тысяч леев. Андрей Нэстасе также публично признал, что перевел на счета матери и тещи миллионы, за которые не заплатил налоги.
И другие депутаты блока ACUM оказались в поле зрения прессы из-за своего имущества. Среди них депутат ПДС Думитру Алайба. У него и его супруги есть квартира в Кишиневе, еще одна в Бухаресте, третья в Таллине. Кроме того, семья Алайбы 50% владеет домом в Эстонии, их доля составляет 50%.
Родители депутата - состоятельные люди, они живут в роскошном доме, расположенном в дорогом квартале столицы.
И депутат ППДП Инга Григориу оказалась в центре журналистского расследования. Хотя в декларации об имуществе за последние два года она указала доход в размере пяти тысяч леев в месяц, в столичном пригороде Сынжера она строит дом, в который, по оценкам экспертов по недвижимости, уже вложили по меньшей мере 15 тысяч евро. Все депутат блока ACUM утверждают, что живут скромно, и заявляют о себе, как о ярых борцах с олигархами.
Комментарии
- Вице-председатель ПДС Михай Попшой поддержал марш сексуальных меньшинств
- Тудор Ульяновский принимает участие в инаугурации новоизбранного президента Украины
- Публичные заявления Андрея Нэстасе подтверждают его психологический портрет, составленный специалистами
- В прессе опубликовано письмо Андрея Нэстасе в МВД России
- В Сороках распускается территориальная организация "Платформы DA"
- Нэстасе вызывали в Москву для дачи показаний по делу Влада Плахотнюка
- Депутат Думитру Алайба подтвердил свое участие в фестивале сообщества ЛГБТ
- Общество осуждает неадекватное поведение Андрея Нэстасе
- Бывший председатель КС: Решение КС является правильным
- Позор! Политический партнер Андрея Нэстасе был замечен справляющим нужду в центре Ботошан
- В Одесской области задержан молдаванин, которого разыскивают за торговлю людьми
- Пищевая зависимость: являются ли вредными молочные продукты
- Тимати рассказал подробности ухода Егора Крида из Black Star
- Мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции
- Дожди обесточили 1,5 тыс. домов в Японии
- Золотая кровь: Самая редкая и ценная группа крови в мире
- Квартиры в Киеве, Крыму, вилла в Италии и отельные номера в Грузии: Зеленский опубликовал новую декларацию о доходах
- И смех, и грех: мужчина пожаловался в НЦБК на собственную жену
- Названы самые надежные подержанные автомобили
- Зарезалы сына в пьяной ссоре: жительница Страшен подозревают в убийстве
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Наталья Гордиенко сменила сценическое имя
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены
- На Молдову надвигаются грозовые ливни и шквалистый ветер
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD