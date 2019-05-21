Демократическая партия запросила у налоговой службы информацию о налоговых платежах депутатов блока ACUM

Демократическая партия Молдовы просит Государственную налоговую службу предоставить информацию о подоходных налогах и взносах в соцфонд и фонд обязательного медицинского страхования всех 26 депутатов политического блока ACUM. Запрос отправил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

"Многие из них либо работали в НПО, либо вообще не работали, были безработными. В то же время, из прессы мы узнаем, что у них дома на миллионы, а они ежедневно запрашивают, как тратятся государственные деньги. Поэтому возникает вопрос, и не только у нас, но и у всего общества - какой вклад вы внесли в государственную казну, господин Нэстасе, госпожа Санду, все депутаты блока ACUM?", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Проверкой состояния Андрея Нэстасе может также заняться налоговая служба Германии. Депутат-демократ Сергей Сырбу направил запрос и туда с просьбой уточнить источники доходов посаженного сына уголовника Виктора Цопы в этом государстве за последние десять лет.

Сергей Сырбу хочет узнать у налоговой службы Германии, есть ли у Нэстасе вид на жительство или какие-либо права на работу в Германии и статус налогового резидента, а также, соответствует ли список задекларированного в Германии имущества лидера ППДП тому, который он представил в Молдове. Более того, депутат ДПМ запрашивает Германию, какой доход задекларировал посаженный сын олигарха Виктора Цопы и сумму налогов. Запрос направили после того, как в адрес молдавских властей поступила информация, что Нэстасе может быть замешан в уклонении от уплаты налогов.

"Господин Нэстасе заявляет, что у него нет доходов на территории Молдовы, в то же время он говорит, что у него есть доходы в Германии. Из прессы и журналистских расследований мы узнаем о ряде сделок, транзакций на сотни миллионов евро. Если он жил на законные доходы из Германии, мы хотим знать, была ли у него законная деятельность в Германии", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Согласно декларации о доходах, Андрей Нэстасе живет на широкую ногу, и это несмотря на то, что последние два года он нигде официально не работал, а значит, и не зарабатывал. В то же время его супруга получила почти 68 тысяч евро, работая в немецкой компании, и около 14 тысяч евро пособия на детей. У бывшего прокурора времен режима коммунистов Андрея Нэстасе есть внушительное состояние и в Молдове. В его декларации указано несколько зданий без уточнения их стоимости, а также недвижимость на два с половиной миллиона леев.

Лидер ППДП владеет также несколькими земельными участками, которые приобрел в период с 2004 по 2017-ый, общей стоимостью свыше 420 тысяч леев. Андрей Нэстасе также публично признал, что перевел на счета матери и тещи миллионы, за которые не заплатил налоги.

И другие депутаты блока ACUM оказались в поле зрения прессы из-за своего имущества. Среди них депутат ПДС Думитру Алайба. У него и его супруги есть квартира в Кишиневе, еще одна в Бухаресте, третья в Таллине. Кроме того, семья Алайбы 50% владеет домом в Эстонии, их доля составляет 50%.

Родители депутата - состоятельные люди, они живут в роскошном доме, расположенном в дорогом квартале столицы.

И депутат ППДП Инга Григориу оказалась в центре журналистского расследования. Хотя в декларации об имуществе за последние два года она указала доход в размере пяти тысяч леев в месяц, в столичном пригороде Сынжера она строит дом, в который, по оценкам экспертов по недвижимости, уже вложили по меньшей мере 15 тысяч евро. Все депутат блока ACUM утверждают, что живут скромно, и заявляют о себе, как о ярых борцах с олигархами.