О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Демократическая партия запросила у налоговой службы информацию о налоговых платежах депутатов блока ACUM
// фото: открытый источник
09:19, 21 May 2019
просмотров 164 | комментариев 0

Демократическая партия Молдовы просит Государственную налоговую службу предоставить информацию о подоходных налогах и взносах в соцфонд и фонд обязательного медицинского страхования всех 26 депутатов политического блока ACUM. Запрос отправил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

"Многие из них либо работали в НПО, либо вообще не работали, были безработными. В то же время, из прессы мы узнаем, что у них дома на миллионы, а они ежедневно запрашивают, как тратятся государственные деньги. Поэтому возникает вопрос, и не только у нас, но и у всего общества - какой вклад вы внесли в государственную казну, господин Нэстасе, госпожа Санду, все депутаты блока ACUM?", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Проверкой состояния Андрея Нэстасе может также заняться налоговая служба Германии. Депутат-демократ Сергей Сырбу направил запрос и туда с просьбой уточнить источники доходов посаженного сына уголовника Виктора Цопы в этом государстве за последние десять лет.

Сергей Сырбу хочет узнать у налоговой службы Германии, есть ли у Нэстасе вид на жительство или какие-либо права на работу в Германии и статус налогового резидента, а также, соответствует ли список задекларированного в Германии имущества лидера ППДП тому, который он представил в Молдове. Более того, депутат ДПМ запрашивает Германию, какой доход задекларировал посаженный сын олигарха Виктора Цопы и сумму налогов. Запрос направили после того, как в адрес молдавских властей поступила информация, что Нэстасе может быть замешан в уклонении от уплаты налогов.

"Господин Нэстасе заявляет, что у него нет доходов на территории Молдовы, в то же время он говорит, что у него есть доходы в Германии. Из прессы и журналистских расследований мы узнаем о ряде сделок, транзакций на сотни миллионов евро. Если он жил на законные доходы из Германии, мы хотим знать, была ли у него законная деятельность в Германии", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Согласно декларации о доходах, Андрей Нэстасе живет на широкую ногу, и это несмотря на то, что последние два года он нигде официально не работал, а значит, и не зарабатывал. В то же время его супруга получила почти 68 тысяч евро, работая в немецкой компании, и около 14 тысяч евро пособия на детей. У бывшего прокурора времен режима коммунистов Андрея Нэстасе есть внушительное состояние и в Молдове. В его декларации указано несколько зданий без уточнения их стоимости, а также недвижимость на два с половиной миллиона леев.

Лидер ППДП владеет также несколькими земельными участками, которые приобрел в период с 2004 по 2017-ый, общей стоимостью свыше 420 тысяч леев. Андрей Нэстасе также публично признал, что перевел на счета матери и тещи миллионы, за которые не заплатил налоги.

И другие депутаты блока ACUM оказались в поле зрения прессы из-за своего имущества. Среди них депутат ПДС Думитру Алайба. У него и его супруги есть квартира в Кишиневе, еще одна в Бухаресте, третья в Таллине. Кроме того, семья Алайбы 50% владеет домом в Эстонии, их доля составляет 50%.

Родители депутата - состоятельные люди, они живут в роскошном доме, расположенном в дорогом квартале столицы.

И депутат ППДП Инга Григориу оказалась в центре журналистского расследования. Хотя в декларации об имуществе за последние два года она указала доход в размере пяти тысяч леев в месяц, в столичном пригороде Сынжера она строит дом, в который, по оценкам экспертов по недвижимости, уже вложили по меньшей мере 15 тысяч евро. Все депутат блока ACUM утверждают, что живут скромно, и заявляют о себе, как о ярых борцах с олигархами.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
ХАЙЛЬ МАЙЯ!
Николай Костыркин,
IZBORSK.MD
Loading...