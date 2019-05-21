Венесуэла отказывается от Visa и MasterCard

В республике намерены развивать собственную платежную систему и отказаться от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro.

Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января и поручили финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы в стране.

Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил портал Banca y Negocios.

Отмечается, что с 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, а с 30 января 2020 года – по кредитным, передает Корреспондент.

Банкам также поручили развивать "суверенную" систему обработки дебетовых и кредитных операций клиентов путем использования биометрической идентификации.



Все эти меры, как отмечает издание, предвосхищают санкции платежных систем Visa и MasterCard, введение которых ожидает регулятор.



При этом эксперты назвали маловероятной возможность создания в Венесуэле собственной платежной системы в сжатые сроки.