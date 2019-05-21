Гороскоп на неделю: астролог назвал счастливчиков среди знаков Зодиака

Астролог Павел Глоба составил новый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 мая. При этом он выделил три знака Зодиака, которым звезды сулят успех, пишет SlovoFraza.

Телец

С 21 по 23 число Тельцов ждет период большой удачи, прогнозирует астролог. Особенно сильной она будет для тех, кто занимается цифрами. Речь идет о бухгалтерах, преподавателях математики и так далее. 24 числа этих людей ожидает спад положительной энергетики, в конце недели возможны проблемы на личном фронте, на работе, передает УНИАН.

Скорпион

Чтобы привлечь успех, придется научиться мыслить позитивно. Проще всего это будет сделать 23, 24 и 26 мая, говорит Глоба. На работе большого продвижения в делах ждать не стоит, но это не значит, что успех будет далек и недосягаем. Придется запастись терпением — нужно оставаться вовлеченными во все основные рабочие процессы, а также не забывать заниматься домашними делами.

Рыбы

Поднять настроение смогут умеренные покупки, общение с близкими, романтика и свидания. Боевой дух Рыб сейчас очень силен, говорит астролог. Нужно лишь поддержать его правильным настроем и постановкой правильных задач. Важные дела откладывать не стоит.Пришло время разобраться со всем, что беспокоит. В середине недели и на выходных полезно будет менять обстановку, отправляться в поездки, знакомиться с людьми, искать новые увлечения, говорится в астропрогнозе.





