Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза

Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, таким образом 49-летний альпинист побил свой собственный рекорд, который установил 15 мая. Впервые он забрался на эту гору в 1994 году, и за последние 25 лет совершил 24 восхождения на Эверест, отмечает телеканал, передает РИА Новости.

Сам шерпа поделился, что за свою жизнь покорил большинство наиболее сложных и опасных вершин на Земле, в том числе Канченджунгу (8586 м), Чо-Ойю (8188 м), Лхоцзе (8156), а также ряд других.

Первое восхождение на высочайшую вершину было совершено 29 мая 1953 года шерпой Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.