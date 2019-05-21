В Кишиневе появился первый муниципальный Центр молодежи. Там организуют курсы робототехники, ораторские курсы и творческие мастерские.
Центр финансируется мэрией, а открыли его при поддержке министерства образования.
"Этот центр - место, куда молодые люди могут приходить, общаться, проводить свободное время. Приглашаю всех".
Курсы роботехники будут проводить при содействии библиотеки имени Хашдеу.
"Подростки могут моделировать и работать с шестью маленькими роботами. Они смогут их запрограммировать. Эти роботы могут говорить, считать", - сказала глава службы библиотеки им. Хашдеу Мила Шеремет.
"Узнала, что здесь есть ораторские курсы. Мне это нравится, думаю что запишусь. И на курсы робототехники тоже".
Молодые люди смогут проводить волонтерские кампании и участвовать в тренингах по личностному развитию.
"Это очень хорошая возможность развивать собственные навыки и положить начало будущей профессии".
"В Муниципальном центре молодежи ждут всех от 14 до 35 лет. С ними будут работать специалисты", - сказал директор Муниципального центра молодежи Петру Греку.
Ежегодно на обслуживание центра столичная мэрия будет выделять 850 тысяч леев.
"Мэрия хочет как можно больше принимать участие в работе центра, мы хотим, чтобы он работал для молодежи", - отметил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.
На мебель и оборудование центра больше 110 тысяч леев выделило министерство образования.
"За почти два года работы проекта мы уже подписали соглашения с 20 районными советами, сегодня к нам присоединился и Кишинев. Это долгосрочная программа, она рассчитана на пять лет, и мы надеемся, что молодые люди найдут много полезного для себя в этих центрах", - сказал госсекретарь Министерства образования Раду Ребежа.
Муниципальный центр молодежи находится на Чеканах. Курсы будут бесплатными.
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