В столице появился первый муниципальный Центр молодежи

В Кишиневе появился первый муниципальный Центр молодежи. Там организуют курсы робототехники, ораторские курсы и творческие мастерские.

Центр финансируется мэрией, а открыли его при поддержке министерства образования.

"Этот центр - место, куда молодые люди могут приходить, общаться, проводить свободное время. Приглашаю всех".

Курсы роботехники будут проводить при содействии библиотеки имени Хашдеу.

"Подростки могут моделировать и работать с шестью маленькими роботами. Они смогут их запрограммировать. Эти роботы могут говорить, считать", - сказала глава службы библиотеки им. Хашдеу Мила Шеремет.

"Узнала, что здесь есть ораторские курсы. Мне это нравится, думаю что запишусь. И на курсы робототехники тоже".

Молодые люди смогут проводить волонтерские кампании и участвовать в тренингах по личностному развитию.

"Это очень хорошая возможность развивать собственные навыки и положить начало будущей профессии".

"В Муниципальном центре молодежи ждут всех от 14 до 35 лет. С ними будут работать специалисты", - сказал директор Муниципального центра молодежи Петру Греку.

Ежегодно на обслуживание центра столичная мэрия будет выделять 850 тысяч леев.

"Мэрия хочет как можно больше принимать участие в работе центра, мы хотим, чтобы он работал для молодежи", - отметил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

На мебель и оборудование центра больше 110 тысяч леев выделило министерство образования.

"За почти два года работы проекта мы уже подписали соглашения с 20 районными советами, сегодня к нам присоединился и Кишинев. Это долгосрочная программа, она рассчитана на пять лет, и мы надеемся, что молодые люди найдут много полезного для себя в этих центрах", - сказал госсекретарь Министерства образования Раду Ребежа.

Муниципальный центр молодежи находится на Чеканах. Курсы будут бесплатными.