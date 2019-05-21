Ученые выяснили, умеют ли собаки улыбаться

Они точно умеют поддерживать зрительный контакт.

Тысячи лет одомашнивания собак не прошли даром, как сообщает LiveScience, — эмоциональная связь собак и их владельцев действительно уникальна.

Эксперименты с волками и собаками показали, что последние в случае затруднений всегда обращаются к владельцу за помощью. Джулиана Камински из Университета Портсмута также исследовала мимику животных, чтобы понять, что скрывается за "щенячьими глазками" и улыбками, передает Моя Планета.

Изучение специфического выражения морды, когда собака приподнимает брови ("щенячьи глазки"), показало, что люди реагируют на это (в частности, собак с таким выражением чаще забирают из приютов), но вот псы не используют это намеренно.

С улыбками оказалось еще сложнее: люди всегда стремятся найти человеческие аналоги для эмоциональных проявлений у питомцев, что не всегда верно. Однако есть и свидетельства в пользу того, что собаки умеют "улыбаться".

То, что мы принимаем за улыбку (открытая пасть, расслабленные губы), — это своеобразный сигнал расслабления и приглашения к игре. То есть это позитивная реакция на взаимодействие с человеком.