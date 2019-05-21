21 мая Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Апостол Иоанн Богослов — возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор «Откровения Иоанна Богослова». Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству.
Кроме писателей, редакторов, издателей, книгопечатников своим покровителем его считают продавцы книг и работники бумажной промышленности.
Кто такой Иоанн Богослов
Собственно, 21 мая, Иоанн Богослов, переваливший за столетний возраст, собрал вокруг себя своих учеников, забрался в свежевыкопанную ими же могилу и повелел засыпать себя землёй. Несколько необычное решение для святого мудреца. Ученики не посмели ослушаться, так что просьбу своего учителя выполнили. А когда буквально через несколько дней «здравый смысл» восторжествовал, выяснилось, что могила пуста. Вот только каждый год, 21 мая, из могилы выступают небольшая струйка странного праха, который, по слухам, прекрасно исцеляет болезни.
Жизнь у Иоанна была очень насыщенной. Как минимум, ему удалось пережить пытки, которые чисто теоретически пережить было нельзя, например – варку заживо в кипящем масле. Так что власти просто сослали его на отдалённый остров, но проповедовать больше не мешали. Именно на острове Патмос и было создано крайне неоднозначное литературное христианское произведение – «Откровение Иоанна Богослова», касающееся обстоятельств конца света и событий, ему предшествующих.
И самое главное. Иоанн Богослов – абсолютно реальная историческая личность, чьи деяния засвидетельствованы современниками и записаны в хрониках. Датировка хроник подтверждает, что они были созданы в конце первого века нашей эры.
Что можно делать в день Иоанна Богослова
В этот день, как и в большинство других дней, стоит посетить церковь. И не просто так, а с целью покаяния и причащения. Ведь именно этому учил Иоанн Богослов в своих проповедях. Которыми, кстати, он приобщил к христианству огромное количество народу.
Если же в церковь прийти не получается – ничего страшно. Возносить молитвы Иоанну Богослову можно в абсолютно любых условиях.
Можно нормально питаться. Всё же дни поста уже прошли, а нормальный христианин не станет добровольно отказываться от той пищи, что даровал ему Господь.
Что нельзя делать в день Иоанна Богослова
Честно говоря, в этот день нельзя делать всё то же, что в любой другой православный праздник. То есть нельзя сквернословить, лгать, употреблять алкоголь и придаваться различным порокам. Все мысли должны быть направлены к Богу и соблюдению заповедей.
А ещё категорически гадать нельзя, даже несмотря на то, что самого Иоанна в христианской традиции связывали с мистической стороной веры, в отличие от Петра, олицетворявшего иерархическую и организационную сторону. Но нет, гадать всё равно нельзя и в тайны божественных замыслов проникать запрещается.
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