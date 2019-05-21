Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире.
1. Сан-Франциско - $6,5 тыс.
Эксперты отмечают, что длительное доминирование Цюриха пришло к концу, и в этом году лидирующее положение занял американский Сан-Франциско, который поднялся на семь мест по сравнению с прошлым годом.Помимо этого, город также поднялся в рейтинге качества жизни и чистого дохода населения, передает Вести.
2. Цюрих - $5,9 тыс.
В этом году Цюрих сместился с первого места в рейтинге. Однако, несмотря на это, эксперты отмечают, что город по-прежнему является лидером по стоимости товаров и услуг.Кроме того, Цюрих стал лидером этого года в рейтинге качества жизни.
3. Нью-Йорк - $4,6 тыс.
Составители рейтинга отмечают, что в этом году сильно поднялись американские города.Частично они связывают это с колебаниями на валютном рынке, так как все подсчеты проводились в американских долларах.Нью-Йорк входит в первую пятерку в рейтинге не только по уровню зарплат, но и по уровню чистого дохода населения.
4. Бостон - $4,3 тыс.
Составители рейтинга отмечают, что стоимость товаров и услуг в США постоянно растет.Тем не менее в этом году американские города значительно улучшили свои позиции в рейтинге зарплат и чистого дохода населения.По качеству жизни Бостон занял 8-е место, а в рейтинге чистого дохода - 4-е.
5. Чикаго - $4 тыс.
Чикаго – еще один американский город, который продемонстрировал высокие результаты в этом году.Отмечается, что показатель средней зарплаты в крупных мегагородах, как правило, выше, так как в больших городах больше людей с очень высокими зарплатами, в то время как простые рабочие вынуждены жить от зарплаты до зарплаты и экономить.
6. Сидней - $3,6 тыс.
Сидней вошел в первую десятку не только в рейтинге зарплат, но также в рейтинге качества жизни.В рейтинге чистого дохода населения город занимает 6-е место.Сидней также вошел в топ-5 городов с самыми дорогими "плохими привычками": здесь дорогие сигареты и алкогольные напитки.
7. Осло - $3,246 тыс.
Отмечается, что в этом году европейские города сдали свои позиции в рейтинге не только по уровню зарплат, но и по другим показателям.Частично это связано с колебаниями на валютных рынках.При этом Осло по-прежнему входит в число городов, в которых очень дорогие развлечения, в том числе рестораны и бары.Осло также вошел в число лидеров по уровню стоимости "плохих привычек".
8. Копенгаген - $3,19 тыс.
Копенгаген занимает 8-е место по уровню зарплат, однако по качеству жизни город вышел на 3-е место.По уровню чистого дохода населения город занимает 9-е место. При этом город остается одним из самых дорогих в мире для отдыха на выходных.Здесь также очень дорогие развлечения: по этому параметру Копенгаген входит в топ-10.
9. Мельбурн - $3,18 тыс.
Мельбурн вошел в топ-10 не только по уровню зарплат, но и по качеству жизни.Также Мельбурн занимает 7-е место по уровню чистого дохода населения.Мельбурн – город в самыми дорогими "плохими привычками", здесь самая высокая стоимость сигарет и алкогольных напитков.
10. Лондон - $2,9 тыс.
Замыкает топ-10 Лондон. Причем по качеству жизни Лондон оказался далеко за пределами первой десятки – на 25-м месте.Лондон также вошел в число самых дорогих городов для отдыха на выходных.Кроме того, Лондон стал городом с самым дорогим общественным транспортом в мире, а также городом, где дороже всего стоит аренда автомобиля.
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