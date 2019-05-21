Затоплены огороды, погреба и подвалы: на севере Молдовы прошел сильный ливень. ФОТО

В результате обильных осадков, выпавших за последние дни, пострадали десятки хозяйств на севере страны. Вода затопила подвалы ряда учреждений, колодцы занесло илом.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилияна Пушкашу отметила, что за последние сутки пожарные приняли не менее 20 вызовов для эвакуации воды, которая затопила огороды, погреба и подвалы.

Большинство вызовов зарегистрировано в районе Рышкань, где спасатели выкачали воду из 8 хозяйств. Также пожарные вмешались для эвакуации воды из подвала детского сада в селе Заикань района Рышкань, а в населенном пункте Рубленица, Сороки, сотрудники ГИЧС очистили от ила восемь колодцев.

Вмешательство спасателей потребовалось также в населенных пунктах Окницкого, Сынджерейского, Дрокиевского, Единецкого, Каларашского, Резинского и Унгенского районов. В результате выпавших осадков пострадали сотни гектаров сельскохозяйственных культур. В настоящее время комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки нанесенного ущерба.