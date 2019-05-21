Дожди обесточили 1,5 тыс. домов в Японии

По меньшей мере 1,5 тыс. домов остались без электричества в Токио и соседних префектурах из-за сильных дождей.

Как сообщил телеканал NHK, ливни обрушились на столичный регион минувшей ночью и продолжают идти во вторник. По прогнозам, за сутки в окрестностях Токио выпадет около 300 мм осадков, передает IZ.

В результате в ряде районов около 500 домов получили рекомендации об эвакуации из-за угрозы оползней и затоплений. Дожди также привели к нарушениям транспортного сообщения.