Мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции

Сотни нелегальных мигрантов захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля возле Парижа, пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппом и призывают положить конец депортациям, передает Корреспондент

Протестующие призвали Air France "прекратить любую финансовое, материально-техническое или политическое участие в депортациях".

По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".

Daily Mail отмечает, что это были члены организации, которая называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.