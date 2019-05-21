Пищевая зависимость: являются ли вредными молочные продукты

О том, что существует пищевая зависимость, известно давно. На сегодняшний день ученые многих стран пытаются выяснить, являются ли вредными для людей молочные продукты. Исследования ведутся еще с конца прошлого века и некоторые результаты просто невероятны.

Сенсационная информация

Одним из первых, кто поставил под сомнение полезность молока, является американский ученый Нил Барнард. Его книга "Ломая продуктовые соблазны: скрытые причины зависимости от продуктов питания и семь шагов для их естественного преодоления" вызвала настоящий ажиотаж, передает Рамблер.

Доктор Барнард рассказал всему миру о том, что казеин — белок, вырабатываемый печенью коров и содержащийся во всех молочных продуктах, в итоге имеет наркотические свойства.

В процессе переваривания желудочно-кишечным трактом человека этот элемент расщепляется и трансформируется в вещество казоморфин.

Оно не только формирует привыкание к молоку, но и виновато в возникновении различных аллергических реакций, отеков и даже способствует развитию диабета, сердечных заболеваний и проявлению симптомов аутизма и шизофрении. И тут же многие исследователи стали предоставлять доказательства того, насколько могут быть вредными молочные продукты и в частности сыр. Ведь на самом деле в молоке казеина не так много, а вот в сырах вычислена его максимальная концентрация.

Для производства 1 килограмма сыра требуется 10 литров молока. Ученые из Университета Мичигана, США, провели два отдельных исследования, в которых приняли участие более 500 человек. Американские специалисты выяснили, какими именно продуктами питания пытается себя отвлечь обычный человек, когда расстроен? И что ему действительно помогает поднять настроение?

На первом месте оказалась пицца с сыром, на втором — чизбургер, а на третьем — просто сыр различных видов. И его чаще всего ели практически все испытуемые. Иными словами, сыр, словно настоящий алкалоид, способен влиять на эмоциональное состояние и вызывать наркотическое привыкание.

В какой-то момент эта информация оказалась сенсацией и многие люди, придерживающиеся принципов здорового питания, стали отказываться от употребления сыров и молока.

Малоизвестные исследования

Историки считают, что сыры человечество изготавливает и ест уже более 3 тысячелетий. Поэтому насколько вредным является данный продукт, и возможно ли, что он вызывает привыкание, сродни наркотическому, стали выяснять во многих пищевых исследовательских центрах мира.

Ученые из Института имени Вейцмана, Реховоте, Израиль, неожиданно установили, что β-казоморфины замедляют процесс старения иммунной системы. И тут же стали использовать это открытие в геронтологии своей страны.

На сегодняшний день всем престарелым израильтянам, и особенно находящимся на лечении в госпиталях, врачи рекомендуют ежедневно употреблять не менее 50 гр плесневого сыра. Ведь именно в нем концентрация β-казоморфинов больше всего, а иммунитет у пожилых людей всегда снижен. Данное вещество, как считают израильские геронтологи, вообще одно из немногих, которое способно поддерживать иммунную систему пожилого человека, обычно имеющего проблемы с работой кишечника.

Исследователи из Университета Турку, Финляндия, тоже долгое время изучали сырную зависимость и пришли к выводу, что ежедневное употребление сыров, в состав которых входят пробиотические бактерии, то есть опять же β-казоморфины, омолаживают организм и снижают риск возрастных заболеваний.

Этот вывод подкреплен лабораторными исследованиями на грызунах и связан с циркадными ритмами, которые играют большую роль в здоровье человека. Сырная зависимость заинтересовала и ученых факультета Здоровье и энвироника из Технологического университета Окленда, Новая Зеландия.

В итоге они тоже стали рекомендовать своим согражданам есть больше сыра. Оказывается благородная плесень голубых сыров содержит особые вещества, которые накапливаясь в подкожном слое, вырабатывают большое количество меланина и существенно снижают риск возникновения солнечных ожогов.

А эта проблема для Новой Зеландии более существенная. Европейское агентство по безопасности продуктов питания тоже тщательно изучало влияние казоморфинов и опубликовало свой вердикт, на который мало кто в мире обратил внимание.

Согласно их научным данным, казеин после ферментативной обработки в желудке человека действительно имеет следы казоморфина, но в очень незначительной концентрации, не способной вызывать привыкание.

И в кровь из желудка у здоровых людей данное вещество не проникает, а значит к неожиданным появлениям симптомов диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, развитию аутизма и уж тем более шизофрении не имеет никакого отношения. Но у большинства людей во всем мире, исповедующих ЗОЖ, обычные и плесневые сыры уже попали в "черный список" и там остаются до сих пор.