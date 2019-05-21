В Одесской области задержан гражданина Молдовы, которого разыскивают на родине за торговлю людьми.
Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, накануне пограничники Подольского отряда задержали нарушителя государственной границы, которым оказался 27-летний гражданин Молдровы.
В ходе проверочных мероприятий оперативники управления установили, что задержанный разыскивается в Молдове, где обоснованно подозревается в торговле людьми.
Сегодня задержанный решением суда привлечен к административной ответственности, также вынесено постановление о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 5 лет. Нарушитель будет принудительно выдворен из Украины и передан представителям пограничной полиции Молдовы.
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